Attraversa mezza città completamente nudo: ventenne finisce in ospedale

GROSSETO – Ha attraversato mezza città in tenuta adamitica, nudo come mamma l’ha fatto, proprio nell’ora di punta, alle 13 di oggi.

Un giovane di 21 anni oggi è finito in ospedale dopo che è stato fermato dalla Polizia municipale di Grosseto mentre girava per la città completamente nudo. Il ragazzo, grossetano, è partito dalla stazione e, senza abiti addosso, è arrivato sino a via Emilia, zona in cui vive.

La sua passeggiata naturista non è però passata inosservata: qualcuno ha segnalato la sua presenza e la Polizia municipale lo ha fermato. Il ragazzo però, visibilmente alterato, non ha accettato di buon grado il consiglio a rivestirsi degli agenti, ed è stato necessario chiedere l’intervento del 118 che ha accompagnato il ragazzo in ospedale.