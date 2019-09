Weekend in arrivo: ecco tutti gli eventi a Manciano e dintorni

MANCIANO – Ecco tutti gli eventi nel weekend nel Comune di Manciano.

Si inizia venerdì 20 settembre alle 17 alla Biblioteca Morvidi di Montemerano dove, per la rassegna “Le voci della storia”, Massimo Cardosa e Francesca Lotti parleranno di “Dei ed eroi in Maremma” con le letture degli attori del Teatro Studio di Grosseto. Cardosa e Lotti converseranno su alcuni miti che in qualche modo riguardano la Maremma: gli Argonauti e il vello d’oro, Ercole e le sue fatiche, la leggenda del Dio Saturno e dell’età dell’Oro nella terra di Saturnia: mito e archeologia a confronto. Le voci degli attori di Teatro Studio evocheranno questi tempi leggendari, recitando brani della letteratura di tutte le epoche.

Sabato 21, invece, alle 18 alla Biblioteca di Storia dell’Arte di Montemerano, presentazione del libro di Fabio Dei “La cultura popolare in Italia – Da Gramsci all’Unesco”.

Domenica 22 settembre, in piazza Vittorio Veneto a Saturnia, alle 19 i sommelier Fisar Colline Maremmane saranno lieti di presentavi e farvi degustare i vini delle cantine di Pitigliano e Terre dell’Etruria. Alle 21 il laboratorio teatrale “Ridi Pagliaccio” mette in scena “Il medico dei pazzi” in piazza del Castello con Giacomo Moscato.

Tutte le informazioni sono presenti nel calendario on line del sito http://www.mancianopromozione.it/calendario/.