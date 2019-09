Un sabato di divertimento e valori con le rose giovanili della Nuova Grosseto

GROSSETO – Un sabato all’insegna del calcio e dei valori più sani di questa disciplina sportiva, poi in serata la presentazione di tutte le squadre. La Nuova Grosseto Barbanella è pronta per l’iniziativa “Tutti in campo”, dedicata agli iscritti della scuola calcio. Sabato 21 settembre, alle 16.30, presso il campo sportivo Bruno Passalacqua di via Australia, prenderà il via il torneo che manderà in campo le squadre della Nuova Grosseto Barbanella, appartenenti alle categorie dei Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti.

L’evento ha lo scopo di far divertire i più piccoli attraverso un torneo in famiglia e, al tempo stesso, rendere maggiormente partecipi i genitori dei bambini iscritti alla scuola calcio. La politica della società grossetana, infatti, è quella di includere e non di tenere a distanza gli adulti. Anche per questo motivo nel torneo “Tutti in campo”, i genitori dei giovani calciatori non saranno in tribuna o dietro una recinzione, ma sul rettangolo di gioco per assistere alle partite. L’idea è anche quella di sensibilizzare l’attenzione sui corretti atteggiamenti da tenere quando si assiste a una partita di calcio tra bambini. In serata, invece, a partire dalle 20, si svolgerà la presentazione di tutte le formazioni di questa stagione agonistica: dalla scuola calcio al settore giovanile per arrivare alla prima squadra che partecipa al campionato di seconda categoria. Tutte le squadre si ritroveranno presso la struttura FishExpress Guadagnoli, in via Senegal 89, e verranno presentate assieme ai rispettivi istruttori e allo staff tecnico della Nuova Grosseto Barbanella.