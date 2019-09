MONTEMASSI – Domenica di festa per la tenuta Rocca di Montemassi che proprio in questi giorni ha celebrato una delle sue produzioni più ricercate, il gin Imperiale. Protagonista insieme ai vini della tenuta della famiglia Zonin, il gin Imperiale sta ottenendo l’attenzione che merita e la sua produzione è in crescita ormai costante.

Imperiale infatti è un gin di produzione artigianale che nasce dalla selezione di sei botaniche, ginepro, fiori di sambuco, camomilla, curcuma, bergamotto e rosmarino, che con i loro aromi raccontano i sapori più autentici del territorio maremmano.

di 17 Galleria fotografica Gin Imperiale 2019









Ad accompagnare lo spirito di libertà e potenza evocato dal gin Imperiale, sapientemente servito da Federico Delle Fratte, la domenica di Rocca di Montemassi è stata impreziosita dal super barbecue preparato dallo chef Nicola Fantini e dalla squadra del ristorante Il Fanta. A completare il quadro di una domenica straordinaria anche la musica Yuna Songs e i Ragazzacci del Rockabilly.