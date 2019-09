Passaggio di consegne in Polizia Municipale: ecco chi è il nuovo comandante

CINIGIANO – Lorenzo Meloni è il nuovo comandante della Polizia Municipale di Cinigiano. È stato assunto a tempo indeterminato dall’amministrazione comunale ed è entrato in servizio dal primo settembre. Lorenzo Meloni, 34 anni, ha maturato un’esperienza decennale alla Polizia Municipale di Grosseto.

“Diamo il benvenuto al nuovo comandante – commenta il sindaco di Cinigiano Romina Sani – che saprà dare un contributo importante alla Polizia Municipale di Cinigiano. L’ufficio, che adesso è ben strutturato, lavorerà per rendere più efficiente il servizio: puntiamo, in particolare, a migliorare la vigilanza su tutto il territorio, cercando una maggiore collaborazione e condivisione dei progetti tra cittadini e pubblica amministrazione. Vogliamo attivare maggiori controlli ambientali e monitoraggi sullo smaltimento dei rifiuti. Gli altri importanti obiettivi sono: rendere operativo il sistema di videosorveglianza in fase di allestimento; regolarizzare i passi carrabili e risolvere i problemi di viabilità che interessano alcune strade del nostro territorio”.

“L’impegno dei vigili – prosegue il sindaco Sani – continuerà a essere ampio e diversificato e la loro presenza fungerà da avamposto dell’amministrazione comunale tra i cittadini. Rivolgiamo quindi al comandante Lorenzo Meloni i migliori auguri per un proficuo lavoro al servizio della nostra piccola comunità”.