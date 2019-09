La semifinale di Dilettando a Campagnatico in tv: ecco quando sarà trasmessa

CAMPAGNATICO – La semifinale di Dilettando di Campagnatico n tv. A partire dalle 21,20 di domani sera, giovedì 19 settembre, andrà in onda la seconda semifinale della popolare trasmissione condotta da Carlo Sestini, quella che la ProLoco, il Comune e l’Ente Palio di Campagnatico hanno organizzato il 2 settembre nel piazzale Poggio Novo.

Alle 15 esibizioni e alla presenza di Paco Perillo e delle vallette, Giada Ciarpi, Lindsay La Mantia, alle incursioni di nonno Mario (Davide Denci) e di Tonio il maremmano (Luca Ceccarelli), si è aggiunta quella delle due cantanti della casa di produzioni milanese, Rm Production, Lidia Di Paola e Marshelle. Dunque per conoscere chi ha vinto la seconda semifinale e conquistato la finalissima, non resta che sintonizzarsi su Toscana Tv domani sera e lunedì 23 alle 23,30 o altrimenti su Siena Tv sabato 21 alle 21 e in replica domenica 22 alle 13.