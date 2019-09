In Maremma arriva la Laurea magistrale in Giurisprudenza. Incontro introduttivo al corso in Università

GROSSETO – L’inizio del nuovo anno accademico è alle porte ed alla Fondazione Polo Universitario Grossetano tutto è pronto per il corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, la novità che arricchirà l’offerta formativa già costituita da Economia e Commercio, Scienze economiche e bancarie, Scienze storiche e del Patrimonio culturale, Infermieristica e Scienze politiche.

Una grande opportunità per gli studenti di tutta la provincia di seguire lezioni frontali ed in teledidattica del corso di laurea magistrale di durata quinquennale. Il corso comprende tutti gli insegnamenti dell’ambito giuridico e consente ai laureati l’accesso alle professioni di notaio, avvocato, magistrato, o lavorare nei vari ambiti delle pubbliche amministrazioni, delle imprese commerciali o delle organizzazioni internazionali.

Stefania Pietrini, docente di Storia del Diritto romano – profili istituzionali presso il Dipartimento di Giurisprudenza e responsabile per l’orientamento ed il tutorato per la provincia di Grosseto, ha indetto per il 23 settembre alle 11 un incontro introduttivo al corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, che si terrà nell’aula 7 della Fondazione Polo Universitario Grossetano, in via Ginori 43.

“L’incontro è aperto a coloro che già hanno perfezionato l’iscrizione ed anche a chi ancora sta valutando quale possa essere il corso di studi più adeguato: invitiamo tutti a venirci a porre domande ed a seguire l’illustrazione del percorso formativo. Giurisprudenza era stata già presente tra gli insegnamenti a Grosseto, e l’esperienza positiva riscontrata nel passato, siamo certi che sarà ripetuta” ha affermato Pietrini.

Le immatricolazioni rimarranno aperte fino al 31 ottobre prossimo. Le segreterie didattiche sono a disposizione degli studenti e delle loro famiglie tutte le mattina, dal lunedì al venerdì, con orario 9-14.

Contatti ed info:

Polo Universitario Grossetano via Ginori, 43 Grosseto, Telefono 0564 441123

www. polouniversitariogrosseto.it, pologr@unisi.it, Fb: Polo Universitario Grossetano