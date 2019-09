Grosseto, bambini e ragazzi gratis in Curva nord per il big match di sabato

GROSSETO – La partita di sabato sarà una festa soprattutto per i bambini e i ragazzi delle scuole calcio della provincia. Così ha voluto la società unionista, che in occasione della partita di sabato alle ore 15 contro il Ponsacco, tra l’altro primo vero scontro al vertice per il Grifone, farà entrare gratuitamente tutti i bambini e i ragazzi delle scuole calcio di Grosseto e provincia in Curva Nord.

“Vogliamo che il Grifone torni a rappresentare un simbolo e un’identità territoriale forte – ha spiegato Mario Ceri, presidente dell’Us Grosseto 1912 – per tutti i tifosi non solo di Grosseto ma dell’intera provincia. E’ nostro compito raccontare ai ragazzi la nostra storia e far conoscere loro i giocatori che sul campo ci rappresentano e che indossano ogni domenica i nostri colori, la nostra storia e il nostro nome. E vogliamo farlo partendo proprio dai bambini e ragazzi delle scuole calcio di Grosseto e provincia, che siamo felici di invitare gratuitamente in Curva Nord, dando la possibilità ai genitori o agli accompagnatori di poter entrare con un contributo minimo, divertendosi e portando avanti una passione lunga 107 anni”.

Per accedere gratuitamente alla Curva, i bambini e ragazzi delle scuole calcio si dovranno presentare con la divisa di rappresentanza, chiaramente ognuno della propria scuola calcio, mentre per i genitori e gli accompagnatori l’accesso alla Curva avverrà con un piccolo contributo di soli 2 euro. Una formula che vuole riportare le nuove generazioni allo stadio per avvicinarle a una squadra sempre più giovane che sul campo diverte, vince e convince.

“Tra le società invitate – ha spiegato l’Us Grosseto in un comunicato stampa – oltre alle grossetane Nuova Grosseto Barbanella, Virtus Maremma, Atletico Grosseto, Asd Invictasauro, Ac Roselle, Fortis Grosseto e Usd Marina, ci sono anche le scuole calcio di Orbetello, Albinia, Argentario, Pitigliano, Manciano, Fonteblanda, Paganico e la Giovanile Amiata”.

Intanto oggi è l’ultimo giorno per sottoscrivere l’abbonamento al Grifone: c’è tempo fino alle 19,30 di questa sera, contattando la società al numero 0564.1768327 o scrivendo a info@usgrosseto1912.com, o addirittura contattando la società sulla pagina Facebook ufficiale (Facebook.com/usgrosseto1912official).

Infine sono stati comunicati anche i prezzi dei biglietti per Us Grosseto-Ponsacco:

Curva Nord: intero 10,00 € (8,00 € ridotto donne, over 60 e ragazzi 14-18, e ridotto padre e figlio bambini nati dopo il 31 dicembre 2006)

SOLO CURVA NORD: € 2,00 ridotto genitori scuole calcio amiche, nati dopo il 2005

Tribuna laterale Sud e Nord: intero 12,00 € (10,00 € ridotto donne, over 60 e ragazzi 14-18, e ridotto padre e figlio bambini nati dopo il 31 dicembre 2006)

Poltroncine: intero 17,00 € (12,00 € ridotto donne, over 60 e ragazzi 14-18)

Tribuna vip prezzo unico 25 €

Gratis invalidi e bambini nati dopo il 31 dicembre 2005