Fossombroni: gli studenti incontrano l’assessore Megale e l’associazione Terramare

GROSSETO – Un incontro dal titolo “Lo sport e occupazione” dedicato alle classi prime dell’istituto Fossombroni ad indirizzo sportivo. I ragazzi nella settimana dedicata all’accoglienza degli studenti che si confrontano con il nuovo corso di studi delle superiori hanno incontrato l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Grosseto, Riccardo Megale, e il presidente dell’associazione Terramare, Maurizio Zaccherotti. A coordinare il progetto è stata Monica Mazzilli supportata dalla collega Gabriella Corsani.

Durante l’incontro l’assessore Megale ha toccato vari temi, da quello delle infrastrutture per giungere ai prodotti naturali come valorizzazione di un turismo collegato al mondo dello sport. Ha poi parlato della nuova pista ciclabile, che condurrà fino al parco archeologico di Roselle, ma anche di un impianto sportivo aperto come il Parco di via Giotto. Tutto questo ricollegato anche ad un concetto di sicurezza per chi pratica le varie attività e discipline.

Maurizio Zaccherotti, invece, ha toccato il tema dell’Ombrone e delle opportunità in chiave sportiva attraverso la sua fruibilità, parlando poi di soccorso fluviale e, anche in questo caso, di pratica svolta in sicurezza.

Un incontro che è stato definito formativo per i gli alunni del Fossombroni che hanno iniziato ad orientarsi non solo su quello che è lo sport, ma anche sulle opportunità che questo può offrire se inserito in un contesto territoriale come quello grossetano.