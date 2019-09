Aperte le iscrizioni al Centro per l’istruzione degli adulti: ecco tutti i corsi

FOLLONICA – Si comunica che sono aperte le iscrizioni per i corsi presso il Centro per l’istruzione degli adulti (C.p.i.a.) di Follonica, in viale Europa 20, e come ogni anno saranno attivati:

corsi di lingua e cultura italiana per stranieri A1, A2, e B1;

corsi per ottenere la licenza media;

corsi di lingua: inglese, tedesco e spagnolo;

corsi di informatica;

certificazione di competenze finalizzata al conseguimento di un diploma (scuola serale) con indirizzi: socio-sanitario ed enogastronomico.

Per informazioni e iscrizioni occorre rivolgersi alla segreteria del C.p.i.a., in viale Europa 20, tel.: 0566 59095-51677, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12- il martedì anche pomeridiano dalle 15 alle 18.

E-mail: cpia.follonica.segreteria@gmail.com