Al via la nuova stagione del Cinema Teatro Amiatino: ecco tutte le novità

CASTEL DEL PIANO – “Appena trascorsi i giorni delle feste, Castel del Piano non intende aspettare i meravigliosi colori autunnali e rilancia con questo atteso avvio della stagione cinematografica, ospitata dal gioiellino culturale del Cinema Teatro Amiatino, che anima la parte storica del Paese – comunica Renzo Rossi, assessore alla cultura del comune di Castel del Piano -. La stagione inizia venerdì 20 settembre con una programmazione di film attesissimi, come ad esempio Il Re Leone, che ha letteralmente conquistato il pubblico nostrano ed è primo negli incassi ai box office mondiali e italiani. Ma questo è solo l’inizio di una programmazione che coinvolgerà non soltanto le pellicole di maggior successo ma anche quelle di maggiore qualità artistica che la stagione cinematografica proporrà”.

“Saranno coinvolte tutte le generazioni attraverso una diversificazione nella programmazione, il che garantirà la possibilità di soddisfare tutti i gusti artistici in modo intergenerazionale – continua l’assessore -. Da novembre inizierà, inoltre, anche una programmazione speciale con una serie di Docufilm di grandissima qualità su tematiche ambientali, sociali, scientifiche che si rivolgeranno sia agli studenti nel rispetto dei loro programmi scolastici che a pubblici adulti per un loro coinvolgimento su temi di assoluta attualità”.

“Preme comunque rimarcare una grande e gradita sorpresa – prosegue Rossi -. Quest’anno, infatti, c’è una novità particolarmente gradita e che riteniamo davvero importante. Il Cinema Teatro Amiatino, attraverso la cooperativa L’ape Regina che ne ha la gestione, si vuol caratterizzare e proporre come uno dei primissimi cinema plastic free. A questo fine è stata infatti installata una cannellina all’interno della struttura attraverso cui verrà distribuita acqua, ovviamente delle nostre magnifiche sorgenti, gratis per tutti ed in particolare a tutti i ragazzi che porteranno con loro la borraccia in alluminio, distribuita nelle nostre scuole elementari del Comune per un progetto che l’amministrazione ha attivato con Acquedotto del Fiora. Quindi, durante la visione dei film, ci si potrà dissetare non utilizzando bottiglie di plastica ma riempiendo le proprie borraccette senza limiti”.

“Insomma – conclude Renzo Rossi – una scelta di qualità culturale (cui seguirà presto la stagione teatrale) e di sostenibilità ambientale, per fare di Castel del Piano un paese, un territorio, sempre più vocato alle scelte di qualità che, oggi più che mai, segnano la differenza per un futuro di crescita economica, culturale e ambientale. Buona visione a tutti”.