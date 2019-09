Al via la mostra “Cna 70 anni di storia”: un viaggio nella vita dell’associazione degli artigiani

GROSSETO – “Cna Grosseto: 70 anni di storia” è la mostra realizzata dall’Isgrec, Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea, su mandato dell’associazione degli artigiani per festeggiare e ripercorrere con un taglio storico e divulgativo i 70 anni di vita. Un’esposizione che sarà inaugurata sabato 21 settembre, alle 21, nella sala Contrattazioni della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, in via Cairoli 10, nell’ambito della “Notte visibile della cultura”, l’evento promosso da Fondazione Grosseto Cultura e dal Comune di Grosseto, in collaborazione con Sistema.

Era il 19 dicembre 1949 quando un gruppo di artigiani maremmani costituì formalmente l’associazione provinciale artigiani indipendenti. Da quel momento sono state tante le conquiste fatte e le battaglie vinte per tutelare il lavoro degli artigiani e delle piccole imprese maremmane. Oggi Cna rappresenta oltre 2mila 500 imprese, e altrettanti pensionati e cittadini, che si occupano di vari settori:costruzioni, impiantistica, autotrasporto, meccatronica, benessere e sanità, alimentare, meccanica, nautica, artigianato artistico, comunicazione, fino ai più recenti turismo, commercio e balneatori.

Con la mostra “Cna Grosseto: 70 anni di storia” si ripercorrono le vicende di una delle più longeve associazioni di categoria della provincia di Grosseto, dalla sua fondazione fino ai giorni nostri, attraverso dieci pannelli tematici composti da testi e immagini che ne evidenziano le trasformazioni più rilevanti a livello organizzativo e le linee di continuità nell’attività di rappresentanza e di tutela degli interessi di artigiani e piccoli imprenditori. Tra i temi trattati, i cambiamenti strutturali che hanno portato l’associazione ad affiancare all’attività sindacale l’erogazione di servizi alle imprese, l’evoluzione nelle modalità di comunicazione con gli associati, i rapporti con le istituzioni a livello locale e nazionale, la collaborazione con il resto delle associazioni di categoria e le altre forze produttive della società.

Accanto a Riccardo Breda, attuale presidente di Cna Grosseto e della Camera di commercio, e a Riccardo Ginanneschi, assessore alle Attività produttive del Comune di Grosseto, saranno presenti all’inaugurazione della mostra alcuni dei volti che hanno fatto la storia dell’associazione: Oriano Biliotti, Lio Scheggi e Renzo Alessandri, direttori dell’organizzazione negli anni dal 1977 al 2016. Sono previsti gli interventi di Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto, Loriano Valentini, direttore dell’Isgrec, e Stefano Campagna, curatore della mostra.

La mostra sarà visitabile nella sala Contrattazioni da lunedì 23 a venerdì 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. In seguito anche altre sedi ospiteranno l’esposizione, per condurre gli interessati verso la festa finale di dicembre.