“Trofeo Nomadelfia”: strade chiuse per la gara ciclistica. Ecco quali sono

GROSSETO – Modifiche temporanee alla circolazione stradale in occasione della competizione ciclistica amatoriale “Trofeo Nomadelfia” in programma domani, mercoledì 18 settembre. Nella stessa giornata è infatti istituito il divieto di transito al passaggio della gara, a eccezione per i mezzi a servizio della manifestazione e i mezzi di soccorso, nelle vie comprese nell’itinerario di competenza del Comune di Grosseto. La partenza è prevista per le 15 e la fine della gara per le 16.45 circa.

Questo il percorso: la partenza è al ristorante La Parolaccia a Roselle in via Batignanese sulla strada dei Cipressi in località “Il Terzo”, per poi continuare sulla strada provinciale da ripetere per 5 volte in via Batignanese. L’arrivo è all’ingresso di Nomadelfia.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione è vietato il transito di qualsiasi veicolo che non sia al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del percorso intrapreso dai partecipanti. Per tutto il percorso interessato dal transito dei partecipanti è vietato per tutti i veicoli e per i pedoni immettersi sulla strada o attraversarla.

Info qui: http://www.comune.grosseto.it/jEntePubblicazioni/ControllerAtti.