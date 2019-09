Terzo posto al torneo regionale di Rosignano per le Under 16 della Pallavolo Grosseto

GROSSETO – Buone notizie per la Pallavolo Grosseto da Rosignano, dove si è concluso domenica il Torneo Regionale: un ottimo terzo posto su 8 squadre per le Under 16 maremmane, allenate da Ilaria Colella che hanno battuto per 2 set a 1 la fortissima Ambra Cavallini Pontedera.

Partita bella ed entusiasmante dove le grossetane non si sono mai arrese pur avendo di fronte un avversario forte sia tecnicamente che fisicamente, lottando fino alla fine con grinta e facendo vedere una buona pallavolo. Un grande risultato in un torneo ad invito dove hanno partecipato squadre di livello come la Savino del Bene, il Volley Rosignano, Dream Volley Pisa, Libertas Livorno, ma anche un ottimo inizio che fa ben sperare per la stagione alle porte.

Le convocate: Carmen Ferrante, Anna Raulli, Federica Schiavo, Federica Sallei, Elisa Toniazi Zhaida Forti, Carlotta de Simone, Noemi Magnani, Alice Manaschi e Beatrice Caselli (foto tratta dalla pagina Facebook della società).