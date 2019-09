GROSSETO – Nuova puntata di #redazioneaperta, il nostro spazio di approfondimento che apre la redazione de IlGiunco.net alla Maremma. Ospite dell’appuntamento di questa mattina il sindaco di Castiglione della Pescaia Giancarlo Farnetani, che in diretta Facebook ha parlato del “G20 delle Spiagge”, la tra giorni in programma da domani a Castiglione. Un evento che mette al centro della discussione sul presente e sul futuro del turismo in Italia Castiglione e la Maremma.