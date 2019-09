Recupero centro storico: ecco come richiedere i contributi per ristrutturare gli immobili

ARCIDOSSO – Bando pubblico dell’amministrazione comunale di Arcidosso per l’assegnazione di benefici economici sotto forma di contributi diretti ai soggetti privati che intendano eseguire interventi di miglioramento edilizio sugli immobili di proprietà ubicati nei centri storici del Comune di Arcidosso, secondo le modalità previste dall’attuazione del piano di recupero del centro storico di Arcidosso, e quello per la tutela del decoro urbano e dell’ornato architettonico dei centri storici di Montelaterone e Stribugliano.

“È un intervento che si muove nel solco di quelli degli anni scorsi, a partire dal 2016 – spiega l’assessore all’Urbanistica Rachele Nanni -. Riproponiamo un bando per incentivare chi ristruttura secondo le regole del decoro e per dare un poò di ossigeno alle imprese e agli artigiani legati al settore edile. Nello scorso Consiglio comunale, abbiamo approvato la modifica al regolamento per la concessione dei contributi, in quanto è stato portato in approvazione il nuovo piano di recupero del centro storico di Arcidosso, finanziato dalla Regione Toscana, secondo la legge regionale. Invece per i centri storici di Montelaterone e Stribugliano rimane valido il regolamento del decoro urbano e dell’ornato architettonico”.

“In questi anni – chiude Nanni – abbiamo dato contributi per 100mila euro. Per quest’anno abbiamo messo in bilancio 25mila euro”.

Il miglioramento edilizio può riguardare sia il fronte degli edifici, con interventi sulle facciate che opere accessorie come balconi, tettoie, tubazioni, campanelli, citofoni, insegne, targhe. Sono inseriti fra gli interventi anche gli elementi di copertura, come tetti e solai, e quelli accessori (comignoli, canne fumarie, gronde, antenne, condizionatori, ecc).

La scadenza per presentare le domande è fissata alle 12 del 25 ottobre 2019. Possono inoltrare domanda di ammissione i soggetti privati (persone fisiche, società, fondazioni e associazioni) in forma singola o in ragione di condominio, che siano proprietari o titolari di altri diritti reali, degli immobili ubicati all’interno dei centri storici (Zone A di Arcidosso capoluogo, Montelaterone e Stribugliano) del Comune di Arcidosso, così come individuati nelle tavole del vigente Regolamento urbanistico. I contributi saranno assegnati e successivamente erogati fino all’esaurimento della disponibilità finanziaria prevista dal bilancio corrente. Il contributo sarà pari al 50% delle spese sostenute e fino a un massimo di 10mila euro.

I bandi sono scaricabili, con i fac simili per le domande e tutte le informazioni utili, nel sito del comune di Arcidosso alla voce “bandi”.