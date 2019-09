Mezzo Ironman, prestazione “mondiale” per gli argentarini Palermo e Rispoli di Sbr3

GROSSETO – Non capita spesso di trovare due atleti residenti nello stesso paese ad una stessa finale mondiale. Piccola impresa che è invece riuscita agli argentini Francesco Palermo e Alessio Rispoli, entrambi presenti domenica 8 settembre al Mondiale di triathlon Ironman 70.3, quest’anno in programma a Nizza, in Francia.

A questa gara, che prevede 1,9 km di nuoto, 90 di bicicletta e 21,1 di corsa, i due atleti della società grossetana SBR3 Edilmark sono arrivati con percorsi diversi, Alessio vincendo la propria categoria e piazzandosi 20° assoluto in una gara di qualificazione in Australia a febbraio, mentre Francesco ha conquistato un quarto posto di categoria, a pochi secondi dal podio, ai Campionati Europei in Danimarca a fine giugno cogliendo la slot mondiale all’ultimo appuntamento disponibile per il 2019.

A Nizza i due si sono ben comportati, per Francesco era la terza partecipazione mondiale dopo Clearwater e Chattanooga (Usa) e quest’anno ha ottenuto il miglior piazzamento giungendo 23° tra gli uomini 55-59 in 5h12′, mentre Alessio all’esordio iridato pur condizionato durante tutta la stagione da un virus che ne ha compromesso la preparazione e le ultime gare, ha comunque chiuso in 4h46′ lontano dalle prime posizioni ma che lo soddisfa, visto il livello della kermesse e il suo stato di salute.

“E’ stato un evento importantissimo, un’emozione unica essere al via assieme ad altre centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo, sapendo che erano tutti i migliori e che erano li per fare la gara migliore dell’anno, o della vita” hanno commentato gli atleti santostefanesi. Tra l’altro il percorso ciclistico era molto impegnativo, con pochissima pianura, su un tracciato che spesso è stato scenario di tappe del Tour de France o della Parigi-Nizza, questo aggiunge valore alle prestazioni dei due atleti, che sono forti ciclisti ma che hanno dovuto scontrarsi con ex professionisti delle due ruote (il campione olimpico Vinokurov e il francese Jalabert tra gli altri), sicuramente più esperti e preparati.

Per i prossimi appuntamenti Palermo sarà impegnato il 6 ottobre nell’Ironman Barcellona e poi nell’Ironman 70.3 a Marrakech in Marocco, mentre per Alessio si prospetta un periodo di stop per recuperare dalle fatiche e ripristinare al completo lo stato di salute.

Il prossimo anno i Mondiali Ironman 70.3 saranno a Taupo in Nuova Zelanda e chissà se Palermo e Rispoli bisseranno la partecipazione storica di quest’anno.