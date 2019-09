Legambiente al G20 delle Spiagge: «Il nostro mare scommette sul turismo green»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Dal 18 al 20 settembre a Castiglione della Pescaia avrà luogo la seconda edizione del G20 delle Spiagge italiane, un importante meeting delle maggiori destinazioni balneari italiane. Organizzato quest’anno dal Comune di Castiglione della Pescaia in collaborazione con Toscana promozione turistica e Regione Toscana, l’evento vedrà protagonisti alcuni dei più importanti player turistici del Paese che si confronteranno, tra le altre cose, su questioni come la sostenibilità ambientale, l’accessibilità e l’inclusività, nella piena e completa consapevolezza che per raggiungere l’ambizioso obiettivo della realizzazione di una costa toscana completamente sostenibile è necessario dare forma ad una vera e costruttiva sinergia tra sostenibilità ambientale e offerta turistica.

A questo scopo, nell’ambito del G20s, Toscana promozione turistica, Regione Toscana e Legambiente, hanno realizzato un tavolo di approfondimento su “Costa e isole toscane” come destinazione sostenibile, in programma il 19 settembre a partire dalle 14.30.

I principali stakeholders dei 12 ambiti turisti della costa e delle isole toscane discuteranno di come e perché qualificare i propri territori come destinazioni turistiche sostenibili.

Con questo tavolo di confronto si apre il primo step della seconda fase del progetto “Costa toscana / Isole toscane”, in occasione del quale si parlerà appunto di sostenibilità, declinandola in ogni suo aspetto. Si affronterà dunque il tema della mobilità sostenibile, ma anche quello relativo ai modelli di consumo turistico sostenibili, all’innovazione dell’offerta e delle infrastrutture, al marketing e ai nuovi mercati.

Obiettivo del percorso è quello di individuare gli strumenti attraverso cui interpretare la sostenibilità come uno strumento per innalzare l’attrattività per gli ospiti e la vivibilità per i residenti, generando conseguenze positive per l’intero territorio e collaborando alla creazione di un’immagine turistica all’avanguardia. Riduzione delle emissioni attraverso nuovi servizi di trasporto e su sistemi di micro-mobilità, riduzione drastica della quantità di rifiuti prodotti, realizzazione di percorsi virtuosi finalizzati all’ottimizzazione del servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti, biodiversità: sono questi solo alcuni dei focus su cui verranno accesi i riflettori in occasione di questo percorso che si annuncia essere fortemente propositivo.

“La Regione Toscana – afferma l’assessore regionale al Turismo Stefano Ciuoffo – in quest’ultimo anno ha dato vita a due iniziative di grande rilievo come ‘Arcipelago pulito’ e ‘Spiagge plastic free’ che, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, hanno riscosso molto successo. La prima è stata una collaborazione con Legambiente e Coop i pescatori per raccogliere le tante plastiche trovate nei mari e portarle a terra per poi smaltirle, la seconda è una campagna organizzata in collaborazione con i Comuni e le associazioni di categoria per bandire dalle spiagge la plastica monouso affiancata a una campagna comunicativa di sensibilizzazione della cittadinanza. Due esempi di come si possa intervenire anche in maniera impattante per rendere la nostra costa e il nostro mare più puliti e quindi più attraenti”.

“La costa e le isole toscane – dichiara Francesco Palumbo, direttore di toscana promozione turistica – scelgono di posizionarsi quale destinazione capace di soddisfare le esigenze dei turisti di oggi e delle comunità ospitanti prevedendo e accrescendo le opportunità per il futuro. Questo posizionamento è conveniente, contemporaneo, vantaggioso sotto il profilo dello sviluppo e della redditività del turismo per le imprese e le comunità”.

“Nei prossimi giorni – commenta Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente -, a Castiglione della Pescaia parleremo di mobilità, tutela della biodiversità e buone pratiche già attive in Toscana, opportunità di valorizzazione del territorio in chiave sostenibile a partire dal rapporto costa-entroterra e, molto più in generale, del futuro della nostra costa in ottica rigorosamente green. Un appuntamento importante – ha continuato Gentili -, in occasione del quale faremo il punto in merito allo stato dell’arte e individueremo le linee per il futuro, a partire dai grandi risultati raggiunti in questi anni da Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica, due realtà che ricoprono di diritto il ruolo di veri e propri apripista nazionali di questo importante e lungimirante percorso. Un plauso anche al Comune di Castiglione della Pescaia – ha concluso Gentili – e al sindaco Giancarlo Farnetani, che ancora una volta è riuscito a portare Castiglione della Pescaia al centro del dibattito nazionale, ospitando il G20 delle spiagge e facendo scuola in fatto di sostenibilità del turismo”.

A prendere parte al percorso saranno Eugenio Giani (presidente Consiglio regionale Toscana), Stefano Ciuoffo (assessore regionale Attività produttive, Credito, Turismo, Commercio), Vincenzo Ceccarelli (assessore regionale ai Trasporti), Vittorio Bugli (assessore regionale alla Pesidenza), Antonio Mazzeo (consigliere regionale e presidente Commissione costa), Francesco Palumbo (direttore Toscana promozione turistica), Giovanni Bottalico (Asvis), Arianna Di Gravio (Nugo), Gian Piero Joime (Università La Sapienza), Angelo Gentili (Legambiente), Sebastiano Venneri (Legambiente), Simone Lombardi (Enel), Lucia Venturi (Federparchi), Stefano Feri (Parco dell’Arcipelago Toscano), Stefano Mancuso (Progetto Poseidon), Pietro Buzzi (Banca Intesa), Cristiano Pezzini (Rete di imprese delle marine del Parco).