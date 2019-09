Invictasauro, i Giovanissimi della Pianese trionfano al memorial Piero Mariotti

GROSSETO – Fine settimana con il botto per i ragazzi di mister Franceschelli e Bugelli, ovvero i Giovanissimi B Nazionali Professionisti dell’US Pianese, che si sono aggiudicati il III Memorial Piero Mariotti, Città Ponte D’Arbia. La squadra gestita dall’ASD Invictasauro è partita fortissima vincendo per 7 a 2 con l’Fc Meroni , per poi superare la ASD Mazzola Valdarbia e la Nuova AC Foiano.

In finale, bel successo per 3-2 sull’ASD Mazzola. Questi i ragazzi che hanno partecipato al torneo: Cerone, Perciavalle, Rosadoni, Lacchini, Filiè, Dulcamara, Cret, Cozzolino, Giannoni, Simi, Scartabelli, Gambineri, Bruni, Colella, Kerberest, Memmi, Spina e Tocchi.