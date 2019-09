Incidente nella notte: auto finisce contro un guard rail e si ribalta

GROSSETO – Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta alle 02,57 sull’Aurelia, poco dopo l’uscita di Alberese in direzione Roma, per un incidente stradale che ha visto un’auto urtare il guard rail e ribaltarsi per cause in corso di accertamento.

I Vigli del Fuoco hanno provveduto a estrarre dal veicolo il conducente e ha mettere in sicurezza il mezzo. L’uomo che era alla guida dell’auto è stato preso in consegna dal personale medico del 118 giunto sul posto e trasportato all’ospedale di Grosseto. Sul posto anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi.