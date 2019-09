Auguri a nonna Giuseppina che compie 100 anni: da levatrice faceva nascere i bambini del paese

MAGLIANO IN TOSCANA – Sono pochi i maglianesi di cui, per tanti anni nel dopoguerra, non abbia sentito il primo vagito. Oggi compie cento anni, circondata dall’affetto della famiglia e dell’intera comunità. Giuseppina Saccardi, originaria di Montegiovi, nel Comune di Castel del Piano, dove è nata il 17 settembre del 1919, ma da decenni residente a Magliano, ha tagliato così il traguardo del secolo di vita che ha festeggiato in famiglia insieme ai due figli, tre nipoti e cinque bisnipoti.

Quarta di sei figli, il 9 novembre del 1941 si laurea in ostetricia all’Università di Siena e da lì inizia il suo percorso che la porterà a Magliano dove, da levatrice, vedrà nascere centinaia di bambini, oggi diventati adulti. E’ per questo che, nel 2015, l’amministrazione comunale le consegna il Maglio d’Argento, con la motivazione “per aver assistito e sostenuto con amore e dedizione le nostre donne nel dare alla luce la vita”, e domenica la omaggerà per il traguardo dei cento anni, quando, durante la santa messa, sarà salutata dai suoi compaesani, molti da lei aiutati a venire alla luce.

“Come amministrazione – afferma il sindaco Diego Cinelli– non possiamo che fare gli auguri di buon compleanno alla signora Giuseppina. Un augurio non solo doveroso, ma espresso con la massima gratitudine ed affetto per il contributo che ha dato alla nostra comunità, in termini professionali ma anche di umanità”.