Undici imbarcazioni per il secondo Magnum Day: è festa fra Porto Ercole e il Giglio

PORTO ERCOLE – Una bellissima giornata estiva priva di vento per il Magnum Day, evento nautico che ha accolto davanti Porto Ercole undici fiammanti Magnum Marine del prestigioso cantiere navale di Miami in Florida, costruiti dal 1966, sotto la guida di Don Aronow.



Il via alle 11 per la manifestazione, giunta alla seconda edizione organizzata dal Circolo Nautico e della Vela Argentario. Le barche, navigando schierate in formazione ad una velocità di crociera di 30 nodi, hanno preso il largo facendo rotta per l’Isola del Giglio. Arrivate a destinazione, le imbarcazioni sono state ormeggiate al molo frangiflutti rimesso a nuovo dopo la violenta mareggiata avvenuta a fine ottobre dello scorso anno.



La festa è proseguita nel ristorante La Margherita dove il Sindaco Sergio Ortelli, il Comandante del Porto 1° Maresciallo Graziano Ghimenti, il Comandante dei Carabinieri Maresciallo Attilio Dell’Aglio hanno accolto i partecipanti rappresentanti dal Presidente del CNVA Claudio Boccia e il Vicepresidente Maurizio Belloni.

Prima di rientrare sul continente non poteva mancare un bellissimo bagno nelle cristalline acque dell’Arenella. Appuntamento al prossimo anno per la terza edizione, naturalmente targata CNVA.