Una vita dedicata alla scuola: la preside Loretta Borri va in pensione

GROSETO – Dopo un’intera vita dedicata ai ragazzi la preside Loretta Borri, 65 anni, saluta la scuola per il meritato riposo. Il 2018-2019 è stato infatti l’ultimo anno di lavoro per la preside che negli ultimi cinque anni ha diretto il comprensivo Grosseto 6 (quello in cui rientrano, tra le altre, la scuola elementare di via Monte Bianco e la media Galileo Galilei).

Una carriera iniziata come insegnante nella scuola elementare, dove ha insegnato per 28 anni, dal 1975, per poi passare alle medie dove è rimasta per tre anni sino alla vittoria del concorso da dirigente, prima a Roccastrada, e poi, appunto, a Grosseto.

Da quest’anno il comprensivo 6 sarà diretto dalla preside Marianna De Carli.