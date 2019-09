Prima campanella in Maremma per oltre 27mila ragazzi

GROSSETO – Sono 23.955 i ragazzi che questa mattina sono tornati tra i banchi di scuola. A questi si aggiungono altri 3.244 che frequenteranno la scuola materna per un totale di 27.199 tra bambini e ragazzi. Oggi la prima campanella ha suonato per la prima volta per 1472 bambini che sono entrati in prima elementare.

Analizzando i numeri scopriamo che sono 10.234 i ragazzi che frequenteranno le scuole superiori, suddivisi in 481 classi. 1965 in prima. Alle medie invece 4.440 su 211 classi frequenteranno il tempo normale, e 1131 (66 classi) per il tempo prolungato. 200 del totale sono invece i ragazzi delle medie che presentano alcune disabilità e che necessitano di insegnanti di sostegno.

Alle elementari i ragazzi sono 8150, suddivisi equamente tra tempo pieno e tempo normale, di cui 460 disabili. Infine la scuola dell’infanzia che vede 1177 bambini al di sotto dei quattro anni, 1247 tra i quattro e i cinque anni e 820 sopra i cinque anni per un totale di 3244 bambini in età prescolare.