La Lega grossetana a Pontida, Ulmi: «Giornata di forte messaggio politico e d’unione»

GROSSETO – “Un pullman completo e molti militanti giunti anche in auto. La Lega di Grosseto ha risposto all’appello di Matteo Salvini ed ha partecipato con decine di simpatizzanti al raduno di Pontida, quello definito dagli osservatori ‘dei record'”. A scriverlo, in una nota, Andrea Ulmi, segretario provinciale della Lega.

A guidare il Carroccio grossetano ai piedi delle Alpi, oltre al segretario Ulmi, l’onorevole Mario Lolini, gli assessori del Comune di Grosseto Riccardo Megale e Giacomo Cerboni, il presidente del consiglio comunale di Orbetello Michele Pianelli, consiglieri comunali, militanti e simpatizzanti.

“E’ stata una giornata dal forte messaggio politico, ma anche di grande unione – commenta Andrea Ulmi -, sintomo di una Lega che si sta radicando sempre di più in Italia, ma anche in Maremma. Sul pullman sono saliti i nostri militanti provenienti dai vari angoli della provincia, a dimostrazione di un partito che si sta espandendo in maniera capillare”.

“Qualcuno, tra gli avversari, sorrideva o faceva battute ironiche quando nei mesi scorsi parlavo di mettere le nostre bandierine sui territori – prosegue il segretario- la risposta è questa: una Lega forte e unita, che guarda ai prossimi appuntamenti e che, quando viene chiamata dal segretario federale risponde, sale su un autobus alle 3,30 del mattino arriva a Pontida per tornare a casa nella tarda serata. Chi avrebbe mai pensato, solo pochi anni fa che dalla Maremma ci potesse essere una rappresentanza così numerosa e che sarebbe potuta essere ancor più ampia se, dopo aver completato il primo, avessimo trovato un secondo autobus disponibile? Da questo viaggio torniamo con un confronto con i militanti di tutta Italia, con le parole di Matteo Salvini che ci spingono sempre più convinti verso l’appuntamento con Toscana 2020 e pronti a scendere in piazza il prossimo 19 ottobre a Roma, con una provincia di Grosseto che risponderà presente in maniera massiccia”.