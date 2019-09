Incidente in città: ragazzo in motorino contro un palo. E’ grave

GROSSETO – Questa mattina un ragazzo di 16 anni si è scontrato contro un palo mentre viaggiava in sella al proprio motorino per andare al suo primo giorno di scuola. L’incidente è avvenuto in via Caravaggio. Il giovane è rimasto gravemente ferito, riportando un trama cranico importante. Per questo è stato trasferito alle Scotte di Siena con l’elicottero Pegaso.