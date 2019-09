I master dell’Atletica Grosseto in evidenza agli italiani, sul podio Olivieri e Franceschini

GROSSETO – Partecipazione di successo per i portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema ai campionati europei master. In questa edizione la rassegna continentale over 35 si è svolta in Italia, nella provincia di Venezia, dove hanno gareggiato quattro biancorossi e tutti firmando risultati di rilievo. Entrambe le marciatrici sono salite sul podio a squadre, con Rosaria Olivieri sul gradino più alto. La maremmana ha conquistato infatti l’oro nella categoria W55, all’interno del team che vedeva schierate la lombarda Manuela Lucaferro e la sarda Maria Antonia Pais, oltre al sesto posto individuale con il tempo di 1h02’03”. Una medaglia da festeggiare anche per Sandra Franceschini, argento insieme alla formazione italiana nella classifica W45, che invece al traguardo è arrivata ottava in 56’08”. Ambedue erano impegnate nella 10 chilometri su strada a Eraclea, su un percorso di distanza leggermente inferiore rispetto a quella canonica.



Allo stadio di Jesolo, in azione due atleti biancorossi che hanno raggiunto la finale nelle competizioni maschili M35. Sugli 800 metri Maurizio Finelli (nella foto) è stato protagonista di una brillante prova nella gara decisiva correndo in 1’59″30 che vale la sesta posizione e il suo miglior crono delle ultime sei stagioni. In precedenza si era guadagnato la qualificazione con 2’00″99. Nei 400 ostacoli ha colto lo stesso piazzamento Federico Fedi, campione italiano in carica della specialità, sesto in finale con 58″90 mentre aveva superato il turno in 1’02″67.