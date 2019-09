Giovanili del Follonica Gavorrano, i Leoni di Maremma trionfano al torneo dell’Academy Livorno

FOLLONICA – Subito un successo alla prima uscita stagionale per i Primi Calci 2011 dei Leoni di Maremma, che si sono aggiudicati il torneo organizzato dall’Academy Livorno. I piccoli calciatori allenati da Thomas Rotelli hanno vinto le quattro gare disputate, contro Collevica (5-0), Fornacette (1-0), Bientina (8-0) nella fase eliminatoria e contro lo Scintilla (2-0) nella finalissima. Alla manifestazione hanno partecipato anche Atletico Cascina, Mda e Academy Livorno. Questa la formazione dei Leoni: Gabriele Chiti, Matteo Vannetti, Niccolò Prisco, Antonio Capuano, Samuele Cinotti, Davide Baldanzi, Matteo Morosini, Marco Lischi.

«I bimbi – commenta mister Rotelli – sono stati molto bravi sia a livello tecnico che a livello caratteriale. E’ stata una giornata intensa e molto positiva. Sono contento».

In campo nel fine settimana anche due formazioni degli Esordienti 2008 del Follonica Gavorrano. Un gruppo guidato da Gaetano Barbera e Massimo Vannetti ha preso parte alla “Youth Cup” organizzata dalla Galcianese. I biancorossolìblù maremmani hanno chiuso al quinto posto dopo aver vinto con la Grevigiana (1-0) e il Tavola (3-1) ed aver ceduto alla Sestese (6-0), la vincitrice della competizione (battuto in finale lo Zenith) e alla Garcianese (3-2) in una finalina per il quarto posto davvero appassionante. In campo anche Pistoiese, Calenzano e Colano. Follonica Gavorrano: Ivan Franchi, Alessandro Spadi, Matteo Mucci, Daniele Esposito, Giuseppe Vitiello, Alfredo De Angelis, Thomas Valdrighi, Niccolò Cascioli, Leonardo Guarini, Filippo Mosca, Mattia Ginanneschi, Arsen Bosnchuk.

«Ho avuto delle buone indicazioni nel corso della giornata – dice mister Barbera – Siamo arrivati quinti, ma dopo una finali davvero ben giocata. I ragazzi hanno combattuto e giocato alla pari con tutti, a parte nella seconda partita contro la Sestese, nella quale erano un po’ stanchi e frastornati. E’ stata insomma una bella esperienza per i ragazzi».

L’ultimo impegno del weekend è stato quello degli Esordienti B 2008 alla festa dello Sport di Bernino a Poggibonsi, organizzato dalla Poggibonsese e dall’Invicta. Al via oltre ai ragazzi di Gaetano Barbera c’erano: Poggibonsi A e B, Scandicci, Tavernelle, Oltrera Pontedera.

Il Follonica Gavorrano ha disputato tre incontri, con il Poggibonsi A, vincendo 1-0, con lo Scandicci, perdendo 3-1 e contro l’Oltrera (vittoria per 4-1).

La lista dei giocatori: Stefano Alfonsi, Tommaso Riva, Matteo Riva, Giulio Pimpinelli, Vincenzo Presta, Emilio Prisco, Marco Tonelli, Gabriele Nardo, Kevin Lesay, Serze Rocchi, Lorenzo Grosso, Filippo Franchellucci, Alessio Parenti.

“E’ stata una buona manifestazione – è il commento di mister Barbera – con squadre che hanno disputato gare molto equilibrate. Solo gli episodi hanno condizionato la nostra squadra. Molto bene gli ultimi arrivati; complessivamente un’ottima prova”.