“Dona la spesa”: penne, matite, quaderni. Ecco il materiale raccolto per i bambini bisognosi

ORBETELLO – I supermercati Coop di Orbetello e Follonica (via Chirici) hanno organizzato una colletta per raccogliere materiale scolastico in collaborazione con associazioni locali di volontariato. Soci e clienti sono stati invitati a comprare penne, matite, quaderni e cancelleria varia, e a depositarli nelle postazioni dedicate.

Ecco il materiale raccolto:

1.500 quaderni;

1.100 penne;

2.000 pennarelli;

674 lapis;

190 gomme;

40 forbici;

55 tempera matite;

9 astucci;

165 colla;

490 pastelli colorati;

6 risme A74;

28 cartelline;

36 coprilibri;

390 fogli protocollo.

Tutto il materiale raccolto sarà distribuito agli studenti che ne hanno più bisogno.