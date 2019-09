Dj maremmano fa ballare Milano: il Meet Music arriva nella capitale della movida

MILANO – Meet Music, manifestazione toscana dedicata a mettere in contatto l’entusiasmo dei nuovi talenti e l’esperienza dei professionisti del music business, soprattutto in ambito djing & dintorni, sbarca a Milano.

Mercoledì 18 settembre 2019 dalle 19 infatti Luca Guerrieri, dj producer stimato nel mondo e anima di Meet Music, animerà a tempo MINI Clubman House, uno spazio nel cuore di Milano realizzato in occasione del lancio della Nuova MINI Clubman e pensato per vivere la quotidianità con una marcia diversa, in un ambiente creativo e di tendenza. In console insieme a Luca Guerrieri ci sarà anche Lorenzo Fassi (Club Haus 80’S). Il ritmo quindi sarà house, decisamente piacevole, perfetto per un drink dopo il lavoro o mangiare un boccone in tutto relax con gli amici.

Per Meet Music questo party sarà un gran bel modo per chiudere un’edizione 2019 davvero importante: il 18 ottobre viene ad esempio pubblicata la Compilation MeetMusic. “Non era prevista, questa compilation, ma è stata una scelta necessaria mettere insieme tutti gli artisti che hanno voluto partecipare al Contest”, spiega Luca Guerrieri. “Il livello di molti brani è davvero alto e scegliere il brano vincitore è stato davvero difficile”. Proprio durante il party a Milano viene presentato il video del brano in questione, “You Know”, prodotto da Joe Re Renzo e Anthony M. Il disco esce il 20 settembre 2019 su Claps Records.

18/9 Luca Guerrieri (Meet Music) @ MINI Clubman House (dalle 19)

Via Tommaso da Cazzaniga, Milano

Ingresso Libero