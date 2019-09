Benucci e Bracco portacolori del Follonica Hockey al Trofeo delle Regioni

FOLLONICA – Crescono anche numericamente i talenti in erba della sezione pattinaggio artistico del Follonica Hockey. Solo un anno fa era stata Alessia Passaro a rappresentare Follonica al prestigioso Trofeo delle Regioni FISR mentre quest’anno a portare a Montebelluna i colori della società maremmana sono state Margherita Benucci e Vittoria Bracco.

Le giovani atlete si sono preparate quasi senza sosta per affinare la preparazione tecnica con le allenatrici Elena Brizzi ed Elisabetta Iacoboni; la presentazione artistica è stata invece affidata all’ex campione del mondo Gabriele Gasparini.

A Montebelluna, le due atlete hanno preso parte ad una vera e propria kermesse, con una cerimonia di apertura che ha visto sfilare, sotto le insegne delle rispettive regioni, i più giovani e talentuosi pattinatori d’Italia.

Buona la prestazione di Margherita Benucci, macchiata da qualche imprecisione quella di Vittoria Bracco. Molto soddisfatta Elisabetta Iacoboni che ha seguito le ragazze in questa trasferta settembrina che chiude la stagione mentre si è già aperta la prossima, per preparare la quale gli atleti sono già in pista.

La Scuola di Pattinaggio Artistico ricorda che sono aperte le iscrizioni: si parte mercoledì 18 settembre alle 17 con quattro lezioni di prova gratuite e materiale fornito dalla società, con consiglio di arrivare 30 minuti prima per scegliere i pattini. Inoltre, è aperto a tutti l’invito a partecipare al prossimo Open Day, in programma il 29 settembre al Palarmeni dalle ore 16, per trascorrere un piacevole pomeriggio tra amici con pattini, musica e una piccola merenda.