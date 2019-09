Al via le lezioni all’Istituto Leopoldo II di Lorena. Ecco le novità di questo anno scolastico

GROSSETO – E’ un anno scolastico ricco di eventi e di iniziative significativi il 2019/2020 per l’Isis “Leopoldo II di Lorena”, volti a mantenere e rendere sempre più stretto il rapporto dell’Istituto con il territorio. Il primo cambiamento è la sua guida: Cinzia Machetti, fino allo scorso anno dirigente scolastica del Comprensivo di Paganico, ha presieduto in data 10 settembre il primo Collegio dei docenti e, in questa occasione, ha reso partecipe il corpo docente di due importanti celebrazioni: il 26 ottobre per gli 80 anni della nascita dell’Istituto tecnico agrario, mentre nel 2020 per i 25 anni della nascita dell’Indirizzo enogastronomico ed ospitalità alberghiera.

L’Istituto si prepara perciò a festeggiare al meglio questi due indirizzi, ognuno dei quali ha contribuito in modo determinante a formare generazioni di giovani che nel tempo hanno speso la loro professionalità sul nostro splendido

territorio in cui i settori agro-alimentare ed enogastronomico giocano un ruolo fondamentale per il brand Maremma nel mondo.

Gli studenti, nel frattempo, hanno iniziato il nuovo anno scolastico a pieno ritmo con la partecipazione agli stage linguistici al’estero e per l’ex Alternanza scuola, ora Pcto, con gli stage alle imprese, enti ed aziende del territorio ed anche fuori i confini nazionali: fino al 28 settembre 15 studenti dell’Agrario – che hanno partecipato al progetto “Gre.te.s.la – Green e tecnologia per l’integrazione tra scuola, lavoro e competenze di vita transnazionali”, finanziato

dalla Regione Toscana -svolgono uno stage di 3 settimane a La Coruňa, in Spagna, nelle aziende locali.

Il percorso triennale di formazione ed orientamento e il potenziamento delle lingue attraverso soggiorni studio e le certificazioni linguistiche favoriscono da anni una sempre più alta partecipazione degli studenti ai progetti europei Erasmus ed Erasmus plus, progetti che costituiscono un’esperienza fondamentale e decisiva nelle scelte post diploma degli studenti con maggiori capacità progettuali e imprenditoriali.