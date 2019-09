Al via la nuova gestione della piscina alla Cittadella dello studente: ecco tutti i corsi

GROSSETO – Riapre i battenti la piscina provinciale alla Cittadella dello studente: il nuovo soggetto gestore, la Virtus Buonconvento, si è impegnato a rendere fruibile l’impianto già da questo mese, sia per l’utenza scolastica che per la cittadinanza tutta e i gruppi sportivi, considerata la funzione didattica della struttura e quella sociale dello sport in generale, vista anche l’esigua offerta sul territorio di strutture per attività sportive in vasca.

La piscina è stata interessata negli ultimi giorni da frenetici interventi di sistemazione per garantire l’apertura in tempi brevi: si è lavorato sugli impianti di filtrazione e ricircolo che sono stati completamente ripristinati e santificati. Installati anche nuovi macchinari di analisi e dosaggio dei prodotti chimici.

La segreteria è stata adeguata, ripulita e resa operativa in pochissimo tempo, mentre gli spogliatoi sono stati arredati con nuovi asciugacapelli e nuovo impianto docce. È stato ripristinato l’impianto di termoventilazione sia degli spogliatoi che della vasca, con l’installazione di nuovi filtri. Creato anche uno spogliatoio per gli istruttori. Vasca e piano vasca sono stati completamente ripuliti e ripristinati nelle parti ammalorate e si è provveduto a dotare la struttura di nuovi arredi e attrezzature.

Quest’anno sono 14 i corsi attivati che coprono così quasi ogni fascia oraria della giornata. Sarà attivato l’acquababy 0-3 anni, dove sono previsti in acqua un adulto e un bambino; corsi di acquaticità 3-5 anni, corsi nuoto ragazzi 5-14 anni, corsi nuoto adulti 15-18 anni; corsi nuoto adulti +18 anni; riproposto il corso “open fitness” che aveva già avuto successo nella stagione precedente.

Attivato l’acquamamma, corso seguito da un’ostetrica disponibile a seguire l’utente anche al di fuori dell’ambiente acquatico. Riproposto il “Little Mermaid and Tritons”, un corso che si avvicina al nuoto pinnato, svolto con monopinne colorate e che faranno sentire i partecipanti un tutt’uno con l’acqua anche attraverso apnee e a gran velocità. Chi preferisce essere seguito singolarmente potrà prendere lezioni private. Le famiglie potranno accedere il fine settimana a tariffe speciali. Inoltre sarà possibile richiedere gratuitamente una propria scheda di allenamento, oltre ad avere il personale di vasca adeguatamente qualificato e sempre pronto a consigliare l’utente.

L’apertura al nuoto libero è molto ampia e gli orari saranno i seguenti: lun 7:00 -22:00, mar 7:00-21:00, mer 7:00-21:00, gio 7:00-22, ven 7:00-21:00, sab 7:00-19:30, dom 8:00-13:00.