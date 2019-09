Al via il nuovo anno scolastico: «La scuola è una palestra di vita» attivato da stamani servizio bus

MANCIANO – Prima campanella questa mattina anche per gli studenti di Manciano. “Rivolgo un affettuoso augurio di buon inizio anno scolastico a tutti gli studenti che affronteranno nuove prove: un nuovo viaggio verso la conoscenza”. Queste le parole dell’assessore comunale all’Istruzione Daniela Vignali. “La scuola – continua Vignali – è il luogo dove si insegnano e imparano i valori, una palestra di vita e apertura verso il mondo a 360 gradi. Saluto le famiglie, supporto prezioso per i nostri ragazzi e tutti gli insegnanti che ogni giorno portano avanti uno dei compiti più grandi da affrontare nella nostra società: la formazione dei bambini e degli adolescenti”.

“Le nostre scuole – spiega il sindaco di Manciano, Mirco Morini – asilo nido, primaria, secondaria e superiore sono un punto di riferimento per gli studenti di tutto il territorio comunale. Per noi è importante la vicinanza delle istituzioni all’intero mondo scolastico, nodo della crescita personale e formativa dei nostri ragazzi e fondamento dell’intera società”. Il servizio trasporto per gli studenti di primaria e secondaria è regolarmente attivo, già a partire dalla giornata di domani, lunedì 16 settembre. Per informazioni sul trasporto è possibile contattare l’ufficio Istruzione del Comune allo 05644625340.