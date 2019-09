A scuola? Sì, con una lettera da Hogwarts attraverso il binario 9 ¾

GROSSETO – Una lettera da Hogwarts, un biglietto per il treno, da prendere rigorosamente sul binario 9 e ¾, e un muro da attraversare, con coraggio e incoscienza, proprio come Harry Potter quando per la prima volta parte per la celebre scuola di magia.

Leggi anche istruzione Prima campanella in Maremma per oltre 27mila ragazzi

È stato un rientro a scuola pieno di fantasia quello pensato da due insegnanti della scuola elementare di via Monte Bianco. Ai ragazzi, appena arrivati, è stata consegnata una busta chiusa, con scritto sopra il nome. All’interno una lettera da Hogwarts, e un biglietto per il treno.

Accanto alla porta della classe, chiusa con un finto muro, la scritta Platfom 9 ¾ e una volta mostrato il biglietto i ragazzi si sono “tuffati” all’interno dell’aula varcando il muro magico della conoscenza.