Torellini super: poker biancorosso al Bellaria Cappuccini

Us Grosseto: Bocchi, Angiolini, Testa, Filippi, Cerulli, Franceschini, Valente, Lucattini, Torti, Salvadori, Columbu. A disposizione: Schiattarella, Mascelloni, Falconi, Bruni, Di Chiara, Papini, Cargiolli, Stefi, Trombini. All. Consonni

Bellaria Cappuccini: Rocchi, Bertini, Barsotti, Biasci, Bonocore, Mattolini, Tempestini, Bettarini, Doni, Baronti, Orazio. All. Menicagli

GROSSETO – Comincia nel migliore dei modi il campionato regionale degli Allievi di mister Consonni, che regolano con un perentorio 4-0 la compagine pisana del Bellaria, in una partita il cui risultato non è mai stato in discussione. Primi minuti di studio e al 5′ sull’unica sbavatura difensiva biancorossa del match, pericoloso tiro di Barsotti che sfiora la traversa. Al 10′ primo squillo del Grosseto, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, conclusione in mezza girata di Salvadori, parata centralmente da Rocchi. Al 12′ Grosseto in vantaggio. Si invola sulla sinistra Columbu che salta due avversari in velocità, passaggio preciso a centro area per Torti che di piatto insacca.

Al 25′ contropiede del Grosseto. Torti protegge palla ed allarga per Lucattini, cross preciso per Columbu con tiro preciso all’angolino bella la parata di Rocchi. Al 32′ azione in velocità dei torellini, con scambi nello stretto Filippi, Valente, Salvadori, apertura per Lucattini gran tiro ad incrociare e risposta in tuffo ancora di Rocchi, che devia in calcio d’angolo. Al 36′ azione caparbia di Lucattini che salta due avversari e lancia in profondità Torti che salta il portiere e deposita in rete per il meritato 2-0 con il quale si va al riposo.

Nella ripresa il copione non cambia con il Grosseto bravo a coprire gli spazi e a ripartire con belle azioni in velocità. Su una di queste al 47′ Torti solo davanti a Rocchi si fa parare la conclusione centrale, in due tempi. Al 48′ primo cambio per i biancorossi, fuori Torti dentro Cargiolli. Al 53′ il Grosseto chiude la partita: lancio di Testa, spizzata di Salvadori che libera Lucattini per il terzo gol. Con il risultato in cassaforte Consonni dà spazio ai ragazzi in panchina e al 70′ cala il poker. Azione tutta di prima, che parte dal portiere

. Da Bocchi a Falconi, che apre sulla sinistra per Testa, lancio sulla fascia per Trombini, che salta in velocità Bonocore e serve l’accorrente Stefi che non sbaglia. Al 73′ azione personale di Trombini, bravo a saltare Mattolini, ma la conclusione si stampa sul palo. La gara si chiude così sul 4-0, evidenziando l’ottimo lavoro svolto in fase di preparazione. Domenica prossima trasferta sul difficile campo del Fucecchio.

