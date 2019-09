STICCIANO – Un’auto è uscita di strada questa notte intorno alle 1 sulla provinciale di Sticciano nella zona di San Rossano, nel Comune di Roccastrada.

L’auto dopo essere uscita dalla carreggiata, per cause ancora in corso di accertamento, è finita nel terreno a fianco alla strada facendo un volo di qualche metro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Grosseto e gli operatori del 118.