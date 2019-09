GROSSETO – Con un Grosseto così è lecito sognare. I biancorossi espugnano il campo del Tuttocuoio e volano in testa alla classifica, insieme ad Albalonga e Ponsacco, dopo le prime tre giornate di campionato. Boccardi accende l’entusiasmo dei settanta tifosi grossetani al seguito, portando il Grifone in vantaggio dopo 36’, mentre Moscati mette nella ripresa il sigillo definitivo al capolavoro biancorosso. Inutile il gol di Valenti a 4’ dalla fine. Gorelli sempre più gigante alla guida di questa squadra.

(Foto di Noemy Lettieri Us Grosseto 1912)

“Tre punti in più per la salvezza” commenta a fine partita il vicepresidente Simone Ceri con il sorriso. Certo, siamo solo all’inizio, ma la solidità di questa squadra comincia a non essere più una sorpresa. In campo con la formazione annunciata, con la sola novità Fratini al posto di Da Pozzo, il Grosseto controlla con grande calma e al 37’ scocca la freccia giusta, con la conclusione di Pippo Bocardi, che trafigge Prisco per il vantaggio ospite. I giocatori corrono impazziti sotto la curva ad abbracciare i propri tifosi.

Nella ripresa sono i padroni di casa a dover fare la partita per cercare il gol del pari, ma il Grifone là dietro si dimostra solido e al 36’ affonda la stoccata finale: contropiedi di Moscati che davanti al portiere angola e insacca sul secondo palo per il 2-0 biancorosso. Reazione d’orgoglio degli ospiti che, cinque minuti dopo, accorciano sotto porta con Valenti, che batte Barosi e incita i suoi alla rimonta finale. Rimonta che però non arriverà, nonostante gli ultimi tentativi, regalando al Grosseto tre punti d’oro e la consapevolezza di poter far divertire i propri tifosi.

Ac Tuttocuoio-Us Grosseto 1-2

AC TUTTOCUOIO: Prisco, Ruggero, Chiti (6’ st Bertolucci), Videtta, Diolaiti (36’ st Manetti), Iroanya, Spera, Bagatti (1’ st Correa), Valenti, Ercoli (15’ st Fino), Chicchiarelli (6’ st Principe). A disposizione: Marinaro, Segantini, Benericetti, De Carlo. All. Scardigli.

US GROSSETO: Barosi, Sersanti, Gorelli, Ciolli, Milani (31′ st Sabatini), Cretella, Viligiardi (41’ st Ravanelli), Fratini (26′ Polidori), Moscati (41’ st Villani), Boccardi, Giani (15’ st Da Pozzo). A disposizione: Nunziatini, Rosi, Castellazzi, Frosinini. All. Magrini.

Arbitro: Andrea Calzavara di Varese (Amoroso di Piacenza e Gaddoni di Faenza).

Reti: 37′ Boccardi, 36′ st Moscati, 41’ st Valenti.