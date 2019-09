Fossombroni e Uisp insieme: gli studenti vanno a scuola di sport

GROSSETO – Gli studenti del Fossombroni di Grosseto sono tornati in classe una settimana prima. L’istituto grossetano ha infatti organizzato cinque giornate di incontri nel progetto di alternanza scuola lavoro rivolto agli allievi dell’indirizzo sportivo. I ragazzi delle terze, quarte e quinte hanno quindi incontrato enti e associazioni sportive del territorio andando a lezione dei dirigenti per scoprire cosa c’è dietro l’organizzazione di un evento.

Particolarmente importante la collaborazione – ormai storica – con la Uisp di Grosseto, che ha inviato al Fossombroni i propri responsabili delle strutture di attività, in testa il presidente Sergio Perugini, e alcune società affiliate, come il Team Marathon Bike futuro recordman di manifestazioni organizzate in Italia (oltre 50).

“In questa settimana ci siamo accordati con commercialisti, informatici e organizzatori per incontrare i nostri ragazzi – afferma la dirigente scolastica Francesca Dini – il nostro indirizzo sportivo è il primo in Italia, abbiamo già celebrato un esame maturità. I ragazzi hanno accolto positivamente questa proposta, devo dire grazie a loro, ai nostri ospiti, ai miei insegnanti e alle famiglie. Lavorare sull’alternanza scuola lavoro è creare un’unione tra l’azienda e il nostro istituto, è anche bello che chi si è diplomato torni tra i banchi per preparare quelli che una volta erano ragionieri a lavorare nel mondo dello sport, magari nel calcio che è la prima industria del paese”.

“Dopo sei anni abbiamo fatto tanta strada – ricorda Amedeo Gabbrielli – grazie soprattutto all’impegno della preside e del professor Fanciulli, che era con me all’inizio. Ma grazie a tutti gli insegnanti perché nella scuola siamo una squadra. In questi giorni abbiamo cercato di stare vicini ai ragazzi insieme agli esperti dello sport della nostra città, che con loro hanno condiviso le loro esperienze. Particolarmente importante la collaborazione con la Uisp, che ci ha permesso di lanciare un messaggio di scuola diversa, con facce nuove e metodi nuovi di lavoro”.

“Come Uisp non possiamo mancare in una scuola che parla di sport – conclude il presidente Sergio Perugini – tra l’altro l’istituto Fossombroni è anche una nostra società affiliata che insieme a noi promuove lo sport tra i giovani. Ci siamo occupati di far capire ai ragazzi cosa è e come si organizza un evento, per questo abbiamo impegnato gran parte dei nostri dirigenti, ricordando anche l’impegno che spesso le manifestazioni assumono nella solidarietà, senza dimenticare le leggi che regolano gli eventi”.