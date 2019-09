Grosseto pronto per l’assalto al Tuttocuoio. Boccardi ai tifosi: “Insieme siamo più forti”

GROSSETO – Grande euforia in casa biancorossa, non solo per gli ottimi risultati ottenuti fin qua ma anche per il grande movimento che si sta creando intorno al settore giovanile in vista dell’inaugurazione di sabato 28 settembre. Mister Magrini sta continuando a plasmare un gruppo in grado di giocarsela contro chiunque, mostrando anche un buon gioco. Nella rifinitura di stamani assenti Galligani, squalificato, che ha continuato il lavoro con Fei per recuperare dall’infortunio. Fuori anche Pizzuto sempre per squalifica, che oggi pomeriggio ha giocato con la Juniores di mister Angeli. Le buone notizie arrivano da Nunziatini, che sembra aver recuperato e domani ci sarà, oltre che da William Consonni, che ha lavorato a parte.

Magrini ha convocato 20 giocatori per la gara di domani contro il Tuttocuoio:

Davide Barosi

Damiano Nunziatini

Andrea Ciolli

Matteo Gorelli

Mattia Castellazzi

Lorenzo Milani

Mattia Polidori

Nicola Sabatini

Alessandro Sersanti

Mattia Ravanelli

Riccardo Cretella

Leonardo Da Pozzo

Emiliano Fratini

Tommaso Rosi

Francesco Frosinini

Samuele Viligiardi

Filippo Boccardi

Mattia Giani

Filippo Moscati

Patrick Villani

Una trasferta molto difficile per il Grifone che si troverà contro una buona squadra che fin qua ha ottenuto meno di quanto ha seminato, zero punti in due partite, e che avrà sicuramente voglia di dire la propria. La formazione unionista dovrebbe essere abbastanza scontata, con l’unico dubbio Da Pozzo–Fratini in mezzo al campo.

Intanto Filippo Boccardi, attaccante biancorosso, ha invitato i tifosi a seguire la squadra e a sottoscrivere l’abbonamento per rimanere uniti. “La nostra è una squadra giovane – ha spiegato Boccardi – e tanti di noi sono grossetani, perciò ancora più orgogliosi di vestire questa maglia. Però non è sempre facile, per questo abbiamo bisogno del sostegno dei nostri tifosi. Insieme siamo più forti!”. Per sottoscrivere l’abbonamento ci sarà tempo fino a mercoledì 18 settembre, compreso. Per info è possibile chiamare il numero 0564.1768327, dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 18,30.