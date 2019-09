Benedizione degli zaini per l’inizio della scuola: ecco in quali parrocchie

GROSSETO – “Domenica 15 settembre, alla vigilia dell’inizio del nuovo anno scolastico, in tre parrocchie, durante le messe festive, saranno benedetti studenti e zaini come segno di affidamento a Dio del percorso scolastico, perché sostenga l’impegno alla crescita, allo studio, alla formazione, all’apprendimento, ma anche alle relazioni che si creano nella comunità scolastica”. Lo scrive, in una nota, la Diocesi di Grosseto.

La benedizione avrà luogo alle Messe delle 11 nelle parrocchie Cottolengo e Madre Teresa di Calcutta a Grosseto e nella parrocchia di Istia d’Ombrone. Domenica 22 settembre, sempre alle 11, nella parrocchia di Roccatederighi.