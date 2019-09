ULTIM’ORA – Cadavere di un uomo trovato in mare

ANSEDONIA – Aggiornamento ore 21.20: Assieme agli indumenti ritrovati sul bagnasciuga è stato trovato anche un cellulare. Non si sa ancora se il tutto appartenga all’uomo ritrovato in mare, ma sembra che la cosa sia piuttosto probabile. Si tratterebbe di un uomo di 77 anni, che vive in zona.

A trovare il corpo nelle acqua antistanti all spiaggia libera a 100 metri dallo stabilimento La Capannuccia, due ragazzi che hanno allertato i bagnini. I bagnini hanno usato il defibrillatore ma non c’era già più nulla da fare. Sul corpo non c’erano segni di violenza, potrebbe essersi trattato di un malore. Sono stati gli uomini della Guardia costiera a trovare la maglietta, le ciabatte, l’asciugamano e il cellulare sulla spiaggia. Al momento non ci sarebbero denunce di scomparsa.

News ore 20.48: Non si conosce ancora l’età dell’uomo ritrovato in mare questo pomeriggio. L’uomo era in costume, sulla spiaggia sarebbero stati trovati degli indumenti, forse dell’uomo, ma non c’erano documenti.

News 20.17: Il cadavere di un uomo, dall’apparente età di 50 anni, è stato trovato in mare questo pomeriggio nella zona di Ansedonia, nel comune di Orbetello.

Il corpo è stato avvistato dai bagnini mentre galleggiava in acqua e trascinato a terra dove hanno anche provato a rianimarlo, ma sembra che la morte risalisse ad alcune ore prima.

Il medico intervenuto non ha potuto fare altro che costatare la morte.