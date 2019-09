Il Comune assume sette persone a tempo indeterminato. Ecco in quali posizioni

FOLLONICA – Sette assunzioni a tempo indeterminato per il 2019/2021. È il nuovo piano del personale del Comune di Follonica. La Giunta comunale ha approvato una integrazione al piano del fabbisogno del personale per il Comune di Follonica , relativo al triennio 2019-2021. “La manovra è stata possibile – spiega l’assessore al personale Alessandro Ricciuti – per l’allentamento dei vincoli in materia di assunzioni in vigore dal 2019″.

“Abbiamo adesso grazie al turnover al 100%, ai residui dovuti alle assunzioni non effettuate negli anni precedenti, che sono cumulabili, e alle cessazioni dell’anno 2019, nuovi spiragli di assunzione che abbiamo deciso di utilizzare immediatamente. La manovra prevista offrirà nuovi stimoli alla funzionalità degli uffici comunali grazie all’innesto di nuove risorse e offrirà una risposta ai cittadini in cerca di lavoro, che vorranno decidere di impegnarsi per il loro futuro”.

La Giunta, su proposta di riorganizzazione del Segretario generale e dell’assessore al Personale, ha sostanzialmente confermato l’organizzazione attuale della struttura comunale disponendo una riprogrammazione delle assunzioni per consentire di procedere tempestivamente alla sostituzione del personale che cesserà il servizio nei prossimi mesi.

Sono previste assunzioni di personale sia con profilo amministrativo che tecnico e nello specifico si tratta di:

• n.1 Istruttore di Vigilanza (cat. C) oltre ai 2 agenti della Polizia Municipale categoria C per la cui assunzione le procedure sono già in corso,

• n.3 Istruttori amministrativi (cat. C),

• n. 3 Istruttori direttivi amministrativi (cat. D),

• una unità a tempo determinato (cat. D) per il neo costituito ufficio di Staff.

“Esprimo soddisfazione per questo piano – dice il sindaco Andrea Benini – che porterà nuove energie a servizio della nostra comunità. L’Amministrazione deve servire da supporto alla collettività e quindi c’è bisogno di uomini e donne motivati, preparati e competenti. Per questo motivo abbiamo previsto ulteriori assunzioni di risorse umane arrivando a varare un Piano assunzioni che darà ossigeno ad una struttura, come quella comunale, che ogni giorno acquista nuove competenze e che è il primo punto di contatto fra i cittadini e l’Ente Pubblico”.

I posti saranno coperti attraverso le procedure previste dalla legge