Gli Juniores del Follonica-Gavorrano iniziano l’avventura

FOLLONICA – Scatta sabato il campionato Juniores nazionali, con il Follonica Gavorrano impegnato alle 16, allo stadio Aldo Nicoletti di Follonica, contro la Fezzanese, l’unica ligure in un girone a quattordici squadre. Per i ragazzi di Giulio Biagetti è la conclusione di un’ottima preparazione, culminata con la disputa di alcune amichevoli, l’ultima delle quali lunedì scorso con i provinciali dell’Albinia.

«Finalmente si parte – dice il mister Giulio Biagetti – Crediamo di avere a disposizione una bella squadra. Sono contento anche perché i ragazzi si allenano volentieri e con il giusto spirito».

«L’obiettivo che si siamo posti – prosegue Biagetti – è di migliorare il piazzamento della passata stagione. Per centrarlo abbiamo un numero sufficienti di giocatori, una rosa di venti persone, che potrà essere integrata di volta in volta da alcuni giovani della serie D che hanno bisogno di giocare. Contro la Fezzanese avremo a disposizione Gregorio Cordovani, un centrocampista che può fare bene, e uno dei portieri che ruotano intorno alla prima squadra. Cercheremo anche di toglierci la soddisfazione di mandare in prima squadra, nel corso della stagione, alcuni elementi che fanno parte della juniores».

Biagetti, che ha come assistente Alberto Orlandi, ha a disposizione un organico integrato con gli arrivi, voluti dal direttore generale Vetrini e dal direttore sportivo del settore giovanile Massimo Ombronelli, di Conti (dall’Albinia), Manollari (dall’under 17 del Livorno), Mordini (dal Venturina) e di Mazzi, Giustarini e Pacchini dalla Nuova Grosseto. La squadra, che è completata da atleti che nella passata stagione hanno disputato questo campionato o gli Allievi regionali, giocherà con lo stesso modulo della prima squadra: il 3-4-2-1.

La rosa del Follonica Gavorrano.

Portieri: Pietro Brunelli (2002), Gianluca Mazzi (2003) Antony Giò Petruccelli (2001).

Difensori: Kristian Molia (2002), Ernesto Carrella (2002), Niccolò Righini (2001), Lorenzo Giustarini (2002), Davide Avenoso (2002), Leandro Cavallini (2001), Ciro Curcio (2003), Xhaferr Manollari (2002).

Centrocampisti: Maik Pacchini (2002), Enea Khafa (2001), Jacopo Barlettai (2001), Alessandro Pastore (2001), Damiano Mordini (2002), Filippo Carpentiero (2002), Giulio Zanaboni (2002).

Attaccanti: Filippo Conti (2001), Luca Costanzo (2001), Tommaso Franchellucci (2001), Riccardo Rubegni (2002), Mattia Berti (2001), Gabriele Sili (2002).

Il programma della prima giornata del girone G: Aglianese-Tuttocuoio, Aquila Montevarchi-Seravezza, Follonica Gavorrano-Fezzanese, GhiviBorgo-Sangiovannese, Us Grosseto-Pontedera, Real Forte Querceta-Lucchese, San Donato Tavarnelle-Ponsacco.