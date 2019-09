GROSSETO – Croci e cuori di carta, attaccati con le puntine, sul tronco dei pini di via Mascagni. Una protesta silenziosa ma di impatto, quella messa in atto contro l’abbattimento degli alberi di via Mascagni.

Una serie di croci e di cuori, alternati, o uno di seguito all’altro, sul tronco di tutti gli alberi che, come uno spartitraffico, dividono le due corsie di via Mascagni a Grosseto (foto fonte: Facebook. La foto di copertina è di Raffella Palma).