Bsc Grosseto a caccia del titolo italiano con Under 18 e Under 15

GROSSETO – Le due squadre del Bsc Grosseto Under 18 ed Under 15 cercano il pass per accedere alla final four per l’assegnazione del titolo italiano in programma domenica 29 settembre a Modena.

Sabato 14 all’impianto “Scarpelli” di via Orcagna la squadra under18 del Bsc Grosseto, in franchigia con il Red Jack, giocherà un concentramento a tre per conquistare l’unico posto disponibile per accedere alla finale four. La formazione grossetana che ha superato negli ottavi La Fortitudo Bologna e L’Alpina Trieste e si appresta ad affrontare un duro quarto di finale contro Crocetta Parma e Nettuno 2. Si parte alle 10.

Si preannunciano tre incontri di alto livello tecnico , disputando gli atleti di queste squadre anche campionati seniores in A2 e B . La squadra under 15 sarà impegnata in trasferta e cercherà di passare il turno sul campo di Ravenna, dove affronterà nella prima gara i padroni di Casa del Cral Mattei Ravenna, vincitore del proprio concentramento, e i Lions Nettuno già battuti nei sedicesimi di finale.

Arrivati ai quarti le squadre presentano un elevato livello tecnico, nei roster delle tre squadre sono presenti cinque atleti della nazionale italiana Under 15 che ha disputato i recenti campionati europei a Nettuno conquistando l’accesso ai mondiali di categoria del prossimo anno. I cinque atleti sono Funzione, Luciani ,e Marcoaldi del Bsc Grosseto, Laghi del Ravenna e Belardi dei Lions Nettuno.