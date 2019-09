Si trancia il braccio con il trattore: uomo trasferito a Siena

MONTEMERANO – Uomo si trancia un arto superiore in un trinciatore. Questa mattina un uomo di 70 anni pensionato residente ai Poderi di Montemerano si è tranciato una mano nel trinciatore meccanico del trattore.

Soccorso subito dal 118 di Manciano che ha allertato anche l’elisoccorso Pegaso. L’elicottero ha prelevato l’uomo a Manciano e trasferito a Siena in codice rosso ma non in pericolo di vita.