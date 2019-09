GROSSETO – Una serata di festa ricordare il successo dello scorso anno. Si è svolta ieri sera al ristorante Sunset di Talamone la cena in onore della vittoria della conquista della serie D: obiettivo importante da non dare mai per scontato. Squadra staff e società sono stati accolti, nella stupenda cornice maremmana, da un aperitivo di benvenuto all’aperto, al quale ha partecipato anche la stampa locale. Presenti oltre al patron Mario Ceri, e una rappresentanza della società, anche mister Magrini e quasi tutti i giocatori biancorossi, che hanno socializzato e consolidato un rapporto che li rende ancora più uniti in campo.

La serata è stata raccontata anche sulla pagina Facebook ufficiale (Faebook.com/usgrosseto1912official) e sul profilo Instagram (Instagram.com/usgrosseto) della società, dove i tifosi hanno e avranno, visto che i profili sono online da pochi giorni, la possibilità di seguire giocatori e staff, e dove gli stessi giocatori interagiscono tra di loro creando quel rapporto vero e immediato che fortifica e permette anche ai tifosi di conoscerli meglio. Al termine della serata Marco Comitale, proprietario del Sunset, ha preparato una bella sorpresa per la squadra: una torta con il logo ufficiale dell’Us Grosseto 1912, apprezzatissima da tutti i presenti.

“Ringrazio di cuore Marco Comitale e tutto il suo staff – ha spiegato Mario Ceri, presidente dell’Us Grosseto – per la bellissima serata e per l’ottima accoglienza. Quello che vogliamo è proprio vivere il territorio e poterlo rappresentare in campo ogni domenica. Abbiamo voluto festeggiare ancora una volta l’approdo in serie D, ma da adesso si torna a pensare solo alla sfida di domenica”.

Oggi pomeriggio, intanto, i giocatori sono già tornati in campo per la partitella in famiglia aperta, come sempre, ai tifosi che la potranno seguire dalle tribune del Palazzoli, in vista della trasferta di domenica in casa del Tuttocuoio.