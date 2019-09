Nozze di diamante: Giovanna e Luigi, da 60 anni sempre insieme

SCARLINO – Sono passati 60 anni, ma per Giovanna Del Dotto e Luigi Vecci è come se fosse ieri. Anzi oggi. Perché proprio oggi, 60 anni fa, i due sposi convolarono a nozze nel santuario della Madonna di Montenero. Entrambi ottantacinquenni, lei lucchese, lui nato ad Anghiari in provincia di Arezzo, si sono conosciuti giovanissimi a Lucca e non si sono più lasciati. La famiglia Vecci, che nel 1968 si è stabilita nel comune di Scarlino, è molto conosciuta in paese.

Luigi, per tutti “il fattore”, ha diretto per 20 anni l’azienda agricola della Botte, Giovanna è stata (e lo è tuttora) casalinga e mamma a tempo pieno occupandosi dei sei figli prima e dei numerosi nipoti poi. La coppia festeggerà l’evento con una cerimonia religiosa nella parrocchia Madonna delle Grazie di Scarlino Scalo, domenica 15 settembre alle ore 10, insieme ai figli Raffaella, Elda, Giovanni, Silvia, Paolo e Francesca, agli undici nipoti, ai parenti, al parroco Don Josè e a tutta la comunità.