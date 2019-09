Nascosti nel bosco 600 dosi di droga una katana e due coltelli

FOLLONICA – Hanno nascosto tutto alla bene e meglio, ma il nascondiglio è stato presto scoperto ugualmente. I carabinieri forestali hanno ritrovato in una zona boschiva sulla strada di Montioni, nel comune di Follonica, droga e armi; per la precisione un panetto di hashish, per un totale di 577 dosi, come fanno sapere i carabinieri forestali, oltre ad una katana da 60 centimetri di lama e due coltelli, uno con lama di otto centimetri e l’altro, a serramanico, di sette centimetri.

La droga e le armi sono stati trovate e sequestrate dai militari della stazione di Massa Marittima durante un controllo del territorio in un’area frequentata da spacciatori. i forestali hanno trovato il panetto di colore scuro, e hanno deciso di procedere ad un controllo accurato dell’area, rinvenendo la katana i coltelli nascosti probabilmente in maniera frettolosa dagli spacciatori alla vista della pattuglia, prima di dileguarsi nei boschi.